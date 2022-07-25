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    Беспечные пешеходы и быстрый мотоциклист встретились под камерами на Зеленогорском шоссе

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    Мотоциклист сбил пешеходов на «зебре» в Курортном районе. Со слов очевидца, двоих увезли в больницу. Момент наезда попал на камеру.

    Видео: «Мотосолидарность ДТП»

    ДТП случилось около девяти часов утра 25 июля у дома 5 по Зеленогорскому шоссе в Репино, сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП». На записях с камеры наблюдения и видеорегистратора одной из машин видно, что водители стояли на запрещающий сигнал светофора, пока толпа переходила дорогу на свой зеленый. Когда пешеходам загорелся красный, а водителям — зеленый, проезжую часть начали переходить трое молодых людей. Автомобилисты их пропускали, начиная движение, когда те пройдут, а для мчавшего по правому краю дороги мотоциклиста пешеходы, видимо, оказались сюрпризом.

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    По словам участника группы Андрея, байкер цел, а двоих пешеходов увезли в больницу. На фото с места ДТП видно, что молодые люди после ДТП лежали на газоне. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что авария без пострадавших. Возможно, пешеходы отделались легкими травмами.

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