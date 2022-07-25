Беспечные пешеходы и быстрый мотоциклист встретились под камерами на Зеленогорском шоссе

Мотоциклист сбил пешеходов на «зебре» в Курортном районе. Со слов очевидца, двоих увезли в больницу. Момент наезда попал на камеру.
Видео: «Мотосолидарность ДТП»
ДТП случилось около девяти часов утра 25 июля у дома 5 по Зеленогорскому шоссе в Репино, сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП». На записях с камеры наблюдения и видеорегистратора одной из машин видно, что водители стояли на запрещающий сигнал светофора, пока толпа переходила дорогу на свой зеленый. Когда пешеходам загорелся красный, а водителям — зеленый, проезжую часть начали переходить трое молодых людей. Автомобилисты их пропускали, начиная движение, когда те пройдут, а для мчавшего по правому краю дороги мотоциклиста пешеходы, видимо, оказались сюрпризом.
По словам участника группы Андрея, байкер цел, а двоих пешеходов увезли в больницу. На фото с места ДТП видно, что молодые люди после ДТП лежали на газоне. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что авария без пострадавших. Возможно, пешеходы отделались легкими травмами.