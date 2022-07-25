Высокотехнологичные отрасли получили вице-премьеров. У Голиковой — генетика, а у Белоусова — транспорт

Татьяна Голикова будет ответственна за разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности. Недавно ставший вице-премьером глава Минпромторга Денис Мантуров займется технологическим и атомным надзором, развитием технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров.

За развитием высокоскоростного транспорта будет следить первый вице-премьер Андрей Белоусов. Виктория Абрамченко назначена куратором создания систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС.

Александр Новак теперь отвечает за атомную и водородную энергетику, декарбонизацию и интеллектуальные энергосистемы. Марат Хуснуллин — за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды.



Развитием искусственного интеллекта, получением и обработкой наноматериалов, созданием ПО поручено заниматься Дмитрию Чернышенко.



«Лично буду следить за результатами», — заверил Мишустин.



Ранее президент Владимир Путин предложил закрепить ответственного вице-премьера за каждым направлением инновационных технологий. По его словам, сейчас пять из 13 направлений не реализуются, а по остальным «реализация не достигнута у не менее чем 20 процентов целевых показателей». «Конечно, в 2022 году эти показатели не будут достигнуты», — говорил глава государства.

