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    Высокотехнологичные отрасли получили вице-премьеров. У Голиковой — генетика, а у Белоусова — транспорт

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    Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил вице-премьеров — кураторов высокотехнологичных отраслей, сообщает 25 июля пресс-служба кабмина.

    За развитием высокоскоростного транспорта будет следить первый вице-премьер Андрей Белоусов. Виктория Абрамченко назначена куратором создания систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС.

    Татьяна Голикова будет ответственна за разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности. Недавно ставший вице-премьером глава Минпромторга Денис Мантуров займется технологическим и атомным надзором, развитием технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров.

    Александр Новак теперь отвечает за атомную и водородную энергетику, декарбонизацию и интеллектуальные энергосистемы. Марат Хуснуллин — за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды.

    Развитием искусственного интеллекта, получением и обработкой наноматериалов, созданием ПО поручено заниматься Дмитрию Чернышенко.

    «Лично буду следить за результатами», — заверил Мишустин.

    Ранее президент Владимир Путин предложил закрепить ответственного вице-премьера за каждым направлением инновационных технологий. По его словам, сейчас пять из 13 направлений не реализуются, а по остальным «реализация не достигнута у не менее чем 20 процентов целевых показателей». «Конечно, в 2022 году эти показатели не будут достигнуты», — говорил глава государства.

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