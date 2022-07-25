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    Европейский вещательный союз назвал, куда перевезет «Евровидение» с Украины

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    Стало известно, где пройдет конкурс песни «Евровидение» в 2023 году. На официальном сайте мероприятия 25 июля появилось сообщение, что конкурс пройдет в Великобритании. Обязанности организатора возьмет на себя Би-би-си.

    Город, который примет «Евровидение», еще предстоит определить — соревнование между претендентами начнется уже на этой неделе. Кроме Лондона, это может быть Глазго, Ливерпуль, Бристоль, Эдинбург и еще десяток городов.

    Украина как страна — победитель конкурса 2022 года автоматически квалифицируется в финал вместе с «большой пятеркой» стран — основательниц «Евровидения». В шоу добавят элементы, предложенные украинскими трансляторами, которые будут привлечены к сотрудничеству с Би-би-си. Также уникальные обстоятельства будут отражены в логотипе, который представят позднее.

    Ранее Европейский вещательный союз объявил, что по соображениям безопасности проведение «Евровидения» в 2023 году в украинских городах невозможно.

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