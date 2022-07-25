Европейский вещательный союз назвал, куда перевезет «Евровидение» с Украины

Стало известно, где пройдет конкурс песни «Евровидение» в 2023 году. На официальном сайте мероприятия 25 июля появилось сообщение, что конкурс пройдет в Великобритании. Обязанности организатора возьмет на себя Би-би-си.



Город, который примет «Евровидение», еще предстоит определить — соревнование между претендентами начнется уже на этой неделе. Кроме Лондона, это может быть Глазго, Ливерпуль, Бристоль, Эдинбург и еще десяток городов.

