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    Выборы 2021

    На «Госуслугах» открылся приём заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании

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    На портале «Госуслуг» открылась подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в единый день голосования 11 сентября. Об этом 25 июля сообщает официальный телеграм-канал Минцифры РФ.

    В 2022 году система ДЭГ будет применяться в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях. Также проголосовать дистанционно в электроннном виде можно будет в некоторых районах на муниципальных выборах в Москве.

    Как пояснили в Минцифры, для того, чтобы проголосовать с помощью ДЭГ, нужно иметь подтверждённую учётную запись на «Госуслугах», данные которой сопоставлены с регистром избирателей Центризбиркома. Голосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство. Заявления будут принимать до полуночи 5 сентября 2022 года, кроме Калужской и Томской областей — в этих регионах заявление можно будет подать до 00:00 6 сентября, пояснили в Минцифры.

    Ранее «Фонтанка» писала, что до вступления в силу закона о дистанционном электронном голосовании в марте этого года, система ДЭГ уже применялась на некоторых выборах в ряде регионов. В Петербурге голосование с применением ДЭГ не проходило ни разу.

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