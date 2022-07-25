На «Госуслугах» открылся приём заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании

На портале «Госуслуг» открылась подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в единый день голосования 11 сентября. Об этом 25 июля сообщает официальный телеграм-канал Минцифры РФ.



В 2022 году система ДЭГ будет применяться в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях. Также проголосовать дистанционно в электроннном виде можно будет в некоторых районах на муниципальных выборах в Москве.

