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В России принят закон об электронном голосовании на выборах

Госдума на заседании 11 марта приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, который позволяет распространить инструмент дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборы всех уровней в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Документ унифицирует правила и процедуры при проведении выборов разных уровней с использованием ДЭГ в России в целом и в регионах. Избиратели смогут голосовать как через Интернет, так и с использованием мобильного приложения.

Кроме того, этот же документ прописывает запрет на право избираться на выборах в течение пяти лет для граждан с погашенной или снятой судимостью за экстремистские преступления и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Лица, причастные к экстремистской или террористической организации, не могут избираться президентом России в течение трех лет после решения суда, руководители таких организаций — в течение пяти лет.

Наконец, этим же законопроектом изменена структура избиркомов. В настоящее время в них есть как члены комиссии с правом решающего голоса, так и члены с правом совещательного голоса (ЧПСГ). Последние останутся только в центральной комиссии и избиркомах субъектов. Из участковых, территориальных и окружных комиссий ЧПСГ исчезнут.

До вступления закона в силу ДЭГ применялось только на некоторых выборах и в ограниченном числе регионов. В Петербурге голосование с применением ДЭГ не проходило ни разу.

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Комментарии (9)

allyouneedislove
выборы, которые не признают 90% стран мира? =)
смешно-смешно

как говорил Зеленский - я готов стать президентом, если меня об этом попросят, но сам не хочу.... шутил-шутил и фигак и в кресле Президента =)))))

я тоже готов стать президентом.... каждому проголосовавшему коробок спичек в случае победы =)))))
07A
Посмотрел отрывок выступления Зели. Кого то он напомнил, и ба, это копия Сисяна! Такая же мимика, жесты, расстановка акцентов и интонации. Учитель то один!
Инкогнито2021
Вы еще доживите до этих выборов!!! Приниматели хреновы
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