В России принят закон об электронном голосовании на выборах

Документ унифицирует правила и процедуры при проведении выборов разных уровней с использованием ДЭГ в России в целом и в регионах. Избиратели смогут голосовать как через Интернет, так и с использованием мобильного приложения.



Кроме того, этот же документ прописывает запрет на право избираться на выборах в течение пяти лет для граждан с погашенной или снятой судимостью за экстремистские преступления и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.



Лица, причастные к экстремистской или террористической организации, не могут избираться президентом России в течение трех лет после решения суда, руководители таких организаций — в течение пяти лет.

