В России принят закон об электронном голосовании на выборах

Документ унифицирует правила и процедуры при проведении выборов разных уровней с использованием ДЭГ в России в целом и в регионах. Избиратели смогут голосовать как через Интернет, так и с использованием мобильного приложения.
Кроме того, этот же документ прописывает запрет на право избираться на выборах в течение пяти лет для граждан с погашенной или снятой судимостью за экстремистские преступления и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Лица, причастные к экстремистской или террористической организации, не могут избираться президентом России в течение трех лет после решения суда, руководители таких организаций — в течение пяти лет.
Наконец, этим же законопроектом изменена структура избиркомов. В настоящее время в них есть как члены комиссии с правом решающего голоса, так и члены с правом совещательного голоса (ЧПСГ). Последние останутся только в центральной комиссии и избиркомах субъектов. Из участковых, территориальных и окружных комиссий ЧПСГ исчезнут.
До вступления закона в силу ДЭГ применялось только на некоторых выборах и в ограниченном числе регионов. В Петербурге голосование с применением ДЭГ не проходило ни разу.