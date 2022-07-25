Контракты «Теплосети Санкт-Петербурга» подорожают на 800 млн руб. из-за роста цен на материалы

Комитет по энергетике Петербурга подготовил изменения в правительственное постановление о порядке изменения цены контракта, которое вышло на фоне подорожания всех строительных ресурсов. Цель — вовремя закончить важные контракты «Теплосети».



Текст проекта, опубликованного в конце прошлой недели, вносит несколько формальных поправок в изначальный документ. В пояснительной записке объясняют, что дело в исполнении госпрограммы по развитию коммунальной инфраструктуры. Согласно ей, с 2022-го по 2027 год предусмотрено выделение «Теплосети» бюджетных инвестиций на 9,3 млрд рублей, которые должны пойти на реконструкцию 39 объектов. Параллельно, напомним, город увеличивает свое участие в уставном капитале компании.

