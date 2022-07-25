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    Контракты «Теплосети Санкт-Петербурга» подорожают на 800 млн руб. из-за роста цен на материалы

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    Комитет по энергетике Петербурга подготовил изменения в правительственное постановление о порядке изменения цены контракта, которое вышло на фоне подорожания всех строительных ресурсов. Цель — вовремя закончить важные контракты «Теплосети».

    Текст проекта, опубликованного в конце прошлой недели, вносит несколько формальных поправок в изначальный документ. В пояснительной записке объясняют, что дело в исполнении госпрограммы по развитию коммунальной инфраструктуры. Согласно ей, с 2022-го по 2027 год предусмотрено выделение «Теплосети» бюджетных инвестиций на 9,3 млрд рублей, которые должны пойти на реконструкцию 39 объектов. Параллельно, напомним, город увеличивает свое участие в уставном капитале компании.

    Из-за подорожания стройматериалов власти уже предоставили возможность строителям увеличивать стоимость контрактов на 30 %, задача — позволить сейчас это сделать и «Теплосети». Как уточняет комитет, ориентировочный рост контрактной цены составит 810 млн рублей. Это позволит в срок выполнить замену 39 км сети на пяти выработавших своей ресурс объектах. Среди них — распределительные сети Наличная и Кораблестроителей в Василеостровском районе, Московская тепловая магистраль в районе улицы Димитрова, распределительная сеть Варшавская, распределительная сеть Зайцева, распределительная сеть Олеко Дундича.

    Ранее Смольный заявлял, что станет главным акционером АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2024 году. По итогам 2021 года доля города составляла 38,7 %, большая часть акций — у ТГК-1. На 2022 год заложены городские инвестиции на 2,5 млрд рублей.

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