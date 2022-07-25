До конца лета работы потеснят водителей на Большом Сампсониевском и Октябрьской набережной

В последнюю неделю июля новые ограничения движения из-за работ вступят в силу в Выборгском и Невском районах Петербурга. Об этом 25 июля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции города.



С 26 июля по 24 августа будет ограничен проезд по участку Большого Сампсониевского проспекта от Гренадерской улицы до улицы Смолячкова. Там отремонтируют трамвайные пути. Объезжать предполагается по Гренадерской улице, Выборгской набережной и улице Смолячкова.