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    До конца лета работы потеснят водителей на Большом Сампсониевском и Октябрьской набережной

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    В последнюю неделю июля новые ограничения движения из-за работ вступят в силу в Выборгском и Невском районах Петербурга. Об этом 25 июля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции города.

    С 26 июля по 24 августа будет ограничен проезд по участку Большого Сампсониевского проспекта от Гренадерской улицы до улицы Смолячкова. Там отремонтируют трамвайные пути. Объезжать предполагается по Гренадерской улице, Выборгской набережной и улице Смолячкова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А с 27 июля по 30 августа для прокладки инженерных сетей ограничат движение транспорта по Октябрьской набережной от проспекта Большевиков до Приневской улицы. Напомним также, что с 25 по 31 июля на Октябрьской набережной ограничен проезд у дома 17, литера А, там строят газопровод.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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