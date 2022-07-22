Проезд по Октябрьской набережной ограничат до конца июля

Работы на коммуникациях с 25 июля добавят ограничений и перекрытий водителям в пяти районах Петербурга. Об этом 22 июля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.



Для строительства газопровода до 31 июля ограничат проезд по Октябрьской набережной у дома 17, литера А. А до 3 августа перекроют Новоалександровскую улицу в Коломягах от Заповедной улицы до Вокзального проезда. Объезжать предлагается по Заповедной улице, Вокзальному проезду и Новоорловской улице.