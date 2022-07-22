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    Проезд по Октябрьской набережной ограничат до конца июля

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    Работы на коммуникациях с 25 июля добавят ограничений и перекрытий водителям в пяти районах Петербурга. Об этом 22 июля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

    Для строительства газопровода до 31 июля ограничат проезд по Октябрьской набережной у дома 17, литера А. А до 3 августа перекроют Новоалександровскую улицу в Коломягах от Заповедной улицы до Вокзального проезда. Объезжать предлагается по Заповедной улице, Вокзальному проезду и Новоорловской улице.

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    Из-за реконструкции водопровода перекроют движение:

    • до 29 июля — по Гагаринской улице в Сестрорецке (объезд: по 3-й Поперечной и Малой Ленинградской улицам);
    • до 31 июля — по Гражданской улице в Красном Селе от Кировской улицы до Карьерного проезда (объезд: по Гражданской, Кировской и Гореловской улицам и Карьерному проезду).
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    С 25 июля по 19 августа ограничат движение транспорта на перекрестке Заречной улицы и улицы Федора Абрамова в Парголово. Там будут прокладывать инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга

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