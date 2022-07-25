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    Кочевой дуэт на «Рено» вывез петербуржца с дачи и бросил его с бензопилой и пустым кошельком

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    Полиция ищет двух дельцов, провернувших хитрую сделку с пожилым петербуржцем в Кировском районе Ленобласти. Мужчину соблазнили бензопилой, но после заявления родных он лишился и её.

    Дочь 78-летнего хозяина участка в садоводстве «Дозовец», расположенном между Новинкой и Мгой, обратилась в полицию накануне вечером с просьбой найти отца, которого неизвестно куда увезли на сером «Рено Логане». Пенсионера видели с двумя мужчинами кочевого вида, предлагавшими что-то приобрести.

    Как выяснили полицейские, дельцы уговорили на покупку бензопилы. Денег при себе у пожилого дачника, по всей видимости, не оказалось. Продавцы не поленились прокатить его до дома в Выборгском районе Петербурга. За более чем 70 км пути пенсионеру не дали разочароваться в покупке, сделка состоялась.

    Петербуржец отдал 30 тысяч рублей и получил пилу Makita. Опробовать её в ближайшее время не выйдет — инструмент, за который, по мнению родных, дачник переплатил, изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    По словам мужчины, на «Рено» с его деньгами уехал полный мужчина лет 45 на вид в белой рубашке в клетку. Он был небрит и русоволос. Его напарник посветлее, сантиметров на пять выше и лет на пятнадцать моложе. Был одет в светлую футболку и тёмные джинсы.

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