Кочевой дуэт на «Рено» вывез петербуржца с дачи и бросил его с бензопилой и пустым кошельком

Полиция ищет двух дельцов, провернувших хитрую сделку с пожилым петербуржцем в Кировском районе Ленобласти. Мужчину соблазнили бензопилой, но после заявления родных он лишился и её.



Дочь 78-летнего хозяина участка в садоводстве «Дозовец», расположенном между Новинкой и Мгой, обратилась в полицию накануне вечером с просьбой найти отца, которого неизвестно куда увезли на сером «Рено Логане». Пенсионера видели с двумя мужчинами кочевого вида, предлагавшими что-то приобрести.