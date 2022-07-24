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    «Дело зависит не от нас». Лавров прокомментировал возможность переговоров с Украиной

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    Россия готова возобновить переговоры с Украиной «по широкому кругу вопросов». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри 24 июля.

    «У нас нет каких-либо предубеждений о возобновлении переговоров по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию», — заявил Лавров журналистам после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри (цитата по РИА Новости).

    Российско-украинские переговоры вскоре после старта специальной военной операции. На встрече в Стамбуле в конце марта стороны передали друг другу свои предложения по урегулированию конфликта, однако вскоре после этого диалог прервался. Украинская сторона объяснила изменение позиции событиями в Буче. Москва обвинила Киев в «замораживании» переговорного процесса.

    Пока сторонам удалось достигнуть соглашения по зерновому вопросу. Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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