«Дело зависит не от нас». Лавров прокомментировал возможность переговоров с Украиной

Россия готова возобновить переговоры с Украиной «по широкому кругу вопросов». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри 24 июля.



«У нас нет каких-либо предубеждений о возобновлении переговоров по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию», — заявил Лавров журналистам после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри (цитата по РИА Новости).