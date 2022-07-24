Пять тысяч «квадратов» в цехе деревообработки в Металлострое тушили почти девять часов

Почти девять часов тушили пожар в цехе деревообработки в Колпинском районе 24 июля. Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.



Огонь вспыхнул в 6 часов утра в производственно-складском помещении в Металлострое. В ходе тушения ранг пожара повышали до третьего номера. В 14:44 пожар ликвидирован.



Сведения о пострадавших не поступали. С огнем боролись 90 человек и 21 единица техники.

