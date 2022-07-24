В Металлострое тушат пожар в цеху по деревообработке на площади 5 тысяч «квадратов»

Крупный пожар тушат в Колпинском районе Петербурга 24 июля. Рано утром в Металлострое загорелся деревообрабатывающий цех. Огонь распространился по площади пяти тысяч кв. метров.

Как сообщили в городском управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило в шесть часов утра. Через 45 минут ранг пожара повышен до № 2, а через час и до третьего номера. В 09:21 пожар удалось локализовать.



На видеозаписях видно, что рядом с горящим цехом складирована древесина, которую поливают водой и вывозят во время тушения.

