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    В Металлострое тушат пожар в цеху по деревообработке на площади 5 тысяч «квадратов»

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    Крупный пожар тушат в Колпинском районе Петербурга 24 июля. Рано утром в Металлострое загорелся деревообрабатывающий цех. Огонь распространился по площади пяти тысяч кв. метров.

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    Как сообщили в городском управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило в шесть часов утра. Через 45 минут ранг пожара повышен до № 2, а через час и до третьего номера. В 09:21 пожар удалось локализовать.

    На видеозаписях видно, что рядом с горящим цехом складирована древесина, которую поливают водой и вывозят во время тушения.

    На месте работают 90 человек и 21 единица техники. Сведения о пострадавших не поступали. Специалисты Роспотребнадзора выехали на место, чтобы взять пробы атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.

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