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    Еврейское агентство «Сохнут» планирует перенести свою деятельность в Израиль в случае ликвидации в России

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    Еврейское агентство «Сохнут» планирует перенести свою деятельность в Израиль и управлять процессом репатриации дистанционно. Об этом сообщает The Jerusalem Post 24 июля. По словам источников издания, поскольку решения для продолжения деятельности организации в России найти не удалось, нужно создать систему дистанционной подачи заявлений. Без возможности продвигать репатриацию в России темпы иммиграции в ближайшие годы резко снизятся, отмечают собеседники издания.

    Ранее Минюст попросил суд ликвидировать автономную некоммерческую организацию «Еврейское агентство «Сохнут», которая занимается репатриацией в Израиль. Ведомство считает, что «Сохнут» в своей работе «нарушал российское законодательство». Правительство Израиля решило направить в Москву делегацию для решения вопроса продолжения деятельности «Сохнута». Она прибудет на следующей неделе.

    Премьер-министр Израиля Яир Лапид предупредил, что «закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения двух стран», сообщила 24 июля его канцелярия.

    Еврейское агентство «Сохнут» — международная организация, которая занимается репатриацией в Израиль. На его сайте указано, что с момента своего создания в 1929 году агентство «доставило в Израиль более трех миллионов репатриантов и создало в Израиле около тысячи новых поселений». Также одной из своих целей организация указывает помощь евреям в сохранении и укреплении связей с Израилем.

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