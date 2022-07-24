Еврейское агентство «Сохнут» планирует перенести свою деятельность в Израиль в случае ликвидации в России

Еврейское агентство «Сохнут» планирует перенести свою деятельность в Израиль и управлять процессом репатриации дистанционно. Об этом сообщает The Jerusalem Post 24 июля. По словам источников издания, поскольку решения для продолжения деятельности организации в России найти не удалось, нужно создать систему дистанционной подачи заявлений. Без возможности продвигать репатриацию в России темпы иммиграции в ближайшие годы резко снизятся, отмечают собеседники издания.
Ранее Минюст попросил суд ликвидировать автономную некоммерческую организацию «Еврейское агентство «Сохнут», которая занимается репатриацией в Израиль. Ведомство считает, что «Сохнут» в своей работе «нарушал российское законодательство». Правительство Израиля решило направить в Москву делегацию для решения вопроса продолжения деятельности «Сохнута». Она прибудет на следующей неделе.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид предупредил, что «закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения двух стран», сообщила 24 июля его канцелярия.