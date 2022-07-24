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    COVID-19

    В Петербурге заболевших коронавирусом с каждым днем становится все больше

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    Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти, инфицированных с каждым днем становится все больше. За минувшие сутки в городе COVID-19 заразилcя 781 человек, днем ранее таких было 711, следует из данных оперативного штаба от 24 июля.

    В Москве за сутки насчитали 2 386 новых заболевших. Всего по России зарегистрировали 7 523 случая и 37 летальных исходов, из которых 7 — в Петербурге.

    На фоне роста заболеваемости уровень коллективного иммунитета продолжает падение. По данным портала «Стопкоронавирус», к 22 июля в стране осталось только 12,3% защищенных от заражения или тяжелого течения болезни, неделю назад показатель равнялся 14,3%.

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