В Петербурге заболевших коронавирусом с каждым днем становится все больше

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти, инфицированных с каждым днем становится все больше. За минувшие сутки в городе COVID-19 заразилcя 781 человек, днем ранее таких было 711, следует из данных оперативного штаба от 24 июля.



В Москве за сутки насчитали 2 386 новых заболевших. Всего по России зарегистрировали 7 523 случая и 37 летальных исходов, из которых 7 — в Петербурге.



На фоне роста заболеваемости уровень коллективного иммунитета продолжает падение. По данным портала «Стопкоронавирус», к 22 июля в стране осталось только 12,3% защищенных от заражения или тяжелого течения болезни, неделю назад показатель равнялся 14,3%.

