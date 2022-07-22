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    Иммунитет к ковиду в России стремится к обнулению, за неделю защиту потеряли еще два процента населения

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    Петербург остается одним из лидеров среди регионов по уровню коллективного иммунитета. В столице осталось всего 8% защищенных.

    На фоне роста заболеваемости ковидом уровень коллективного иммунитета продолжает падение. По данным портала «Стопкоронавирус», к 22 июля в стране осталось только 12,3% защищенных от заражения или тяжелого течения болезни, неделю назад показатель равнялся 14,3%.

    При этом в Петербурге уровень относительно высокий, почти 20%. Еще лучше дела обстоят, например, в Мурманской области (28,5%) и в ЯНАО (20,4%). Почти не осталось иммунитета к ковиду у жителей Ленобласти (6,4%), ненамного лучше дела в Москве (8,7%). В Чечне, где местные власти заявляли почти о ста процентах привитых среди взрослого населения, коллективный иммунитет сейчас на уровне 12%.

    За последние сутки в Петербурге стало почти на 100 заболевших больше, чем днем ранее. По стране количество заражений приближается к 7 тысячам в сутки.

    © Фонтанка.Ру

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