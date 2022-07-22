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    COVID-19

    В Петербурге за сутки коронавирусом заболели почти 700 человек. Уровень коллективного иммунитета по России — 14,3%

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    В Петербурге растет число заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки в городе зарегистрировали 693 заболевших, днем ранее их было 604, сообщает 22 июля оперативный штаб.

    В Москве, которая традиционно держится на первом месте в статистике, насчитали 1 787 заболевших. Всего по России за сутки выявили 6 659 случаев, госпитализировано 1 167 человек, выздоровели 4 687, скончался 41 заболевший, из которых 7 — в Петербурге.

    Всего в стране с начала пандемии коронавирусом заболели 18 517 779 человек. По состоянию на 15 июля уровень коллективного иммунитета составляет 14,3 %.

    Как писала «Фонтанка», Роспотребнадзор и ВОЗ бьют тревогу — новая волна коронавируса уже началась. Мутации сделали его еще более заразным и быстрым и менее восприимчивым к антителам. Прогнозы эпидемиологов мрачны.

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