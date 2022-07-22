В Петербурге за сутки коронавирусом заболели почти 700 человек. Уровень коллективного иммунитета по России — 14,3%

В Петербурге растет число заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки в городе зарегистрировали 693 заболевших, днем ранее их было 604, сообщает 22 июля оперативный штаб.
В Москве, которая традиционно держится на первом месте в статистике, насчитали
Всего в стране с начала пандемии коронавирусом заболели
Как писала «Фонтанка», Роспотребнадзор и ВОЗ бьют тревогу — новая волна коронавируса уже началась. Мутации сделали его еще более заразным и быстрым и менее восприимчивым к антителам. Прогнозы эпидемиологов мрачны.