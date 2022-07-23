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    Рекордные осадки выпали на окраинах Петербурга, город намочило слегка

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Водоканал рассказал, что в Петербурге 23 июля прошли залповые дожди. Однако ощутить их смогли далеко не все.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    По данным Водоканала, больше всего осадков выпало в пригородах — в Пушкине, Кронштадте и Петродворце 16,7, 14,5, 10,8 мм соответственно. Такое количество воды вылилось с неба за 20 минут.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    На предприятии отмечают, что городская канализация к семи вечера приняла всю воду и потопов нигде не зафиксировано.

    На 24 июля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди и до 23 градусов тепла.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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