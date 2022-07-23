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    «Грибочки растут целыми семьями». Петербуржцы за 4 часа насобирали несколько сотен подосиновиков

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    Грибной сезон начался на Карельском перешейке под Петербургом. Горожане собирают грибы сотнями.

    Фото с утренней прогулки 23 июля выложено в группе «Грибы и грибники». Пара гуляла в лесу неподалеку от поселка Агалатово во Всеволожском районе. «Сбор на двоих — 217 красных, 10 белых, 4 подберезовика, несколько сыроежек и горстка лисичек», — поделились горожане и поблагодарили лес.

    Чуть более скромный улов у петербурженки Ани, грибы она собирала в том же Всеволожском районе.

    Обе компании любителей тихой охоты отметили, что в лесу суховато. Синоптики обещают, что погода это в ближайшие дни исправит.

    © Фонтанка.Ру

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