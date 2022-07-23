Задержан предполагаемый стрелок, ранивший человека в спину у супермаркета в Колпино

В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе у колпинского магазина. Изначально ему вменяли умышленное причинение легкого вреда здоровью, теперь — хулиганство с применением оружия.

Мужчина попался у корпуса 3 дома 60 по Пролетарской улице два дня назад, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 июля. Это 41-летний местный житель, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи, хулиганство и наркотики. Прошлым вечером его поместили в изолятор временного содержания.