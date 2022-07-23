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    Задержан предполагаемый стрелок, ранивший человека в спину у супермаркета в Колпино

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    В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе у колпинского магазина. Изначально ему вменяли умышленное причинение легкого вреда здоровью, теперь — хулиганство с применением оружия.

    Мужчина попался у корпуса 3 дома 60 по Пролетарской улице два дня назад, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 июля. Это 41-летний местный житель, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи, хулиганство и наркотики. Прошлым вечером его поместили в изолятор временного содержания.

    Как писала «Фонтанка», в начале июля два покупателя поссорились в магазине на Пролетарской улице, 60, и вышли на крыльцо «пообщаться». Один из них попал в больницу с огнестрельной раной поясницы — ему оказали помощь и отпустили лечиться домой.

    © Фонтанка.Ру

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