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    У супермаркета в Колпино выстрелили в спину мужчине

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    Два покупателя поссорились в магазине в Колпино и вышли на крыльцо «пообщаться». Одного после разговора увезли в больницу с огнестрельным ранением в спину.

    Полицию к супермаркету на Пролетарской улице, 60, вызвали звонком в 112 накануне около половины пятого дня, стало известно «Фонтанке» 4 июля. По предварительной информации, на крыльце нашли 41-летнего мужчину с раной в пояснице. Его увезли в больницу № 33. После оказания помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

    Правоохранители начали поиск обидчика пострадавшего. Его личность установлена — это 41-летний местный житель. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи, хулиганство и наркотики.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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