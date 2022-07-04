У супермаркета в Колпино выстрелили в спину мужчине

Два покупателя поссорились в магазине в Колпино и вышли на крыльцо «пообщаться». Одного после разговора увезли в больницу с огнестрельным ранением в спину.
Полицию к супермаркету на Пролетарской улице, 60, вызвали звонком в 112 накануне около половины пятого дня, стало известно «Фонтанке» 4 июля. По предварительной информации, на крыльце нашли 41-летнего мужчину с раной в пояснице. Его увезли в больницу
Правоохранители начали поиск обидчика пострадавшего. Его личность установлена — это 41-летний местный житель. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи, хулиганство и наркотики.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.