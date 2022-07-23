    Пробки

    3/10

    usd57.39eur57.76
    Спасти против волиШестая волна COVIDРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Автоэксперт сказал, когда в России закончатся иномарки

    4309
    20 комментариев

    Запаса европейских и американских иномарок в России хватит на 3–6 месяцев. Дальше останутся только азиатские модели, заявил РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто.

    Как он рассказал 23 июля, «запасы многих иномарок в российских логистических центрах, у дилеров или подошли к концу, или подходят. По разным прогнозам, запаса хватит на 3–6 месяцев».

    Так как остановились все заводы иностранных компаний и нет завоза, то россияне практически остались без тех машин, к которым привыкли. Исключение — китайские и корейские автомобили, которые продолжают производить и завозить.

    Как писала «Фонтанка», отечественный автопром чувствует себя не лучше. Продажи «АвтоВАЗа» упали более чем на 80 %.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close
    close