Автоэксперт сказал, когда в России закончатся иномарки

Запаса европейских и американских иномарок в России хватит на 3–6 месяцев. Дальше останутся только азиатские модели, заявил РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто.

Как он рассказал 23 июля, «запасы многих иномарок в российских логистических центрах, у дилеров или подошли к концу, или подходят. По разным прогнозам, запаса хватит на 3–6 месяцев».

Так как остановились все заводы иностранных компаний и нет завоза, то россияне практически остались без тех машин, к которым привыкли. Исключение — китайские и корейские автомобили, которые продолжают производить и завозить.