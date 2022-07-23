«Бабушка, открой». В Парголово 81-летняя блокадница после пожара отбивается матом от соседей и психиатрической помощи

В Парголово 81-летняя пожилая женщина, спасенная при пожаре, продолжает жить в обгоревшей квартире с толстым слоем фекалий на полу. Клопы бегут, соседи страдают. Матом через дверь были посланы: родной внук, соцработники, грузчики с новым диваном, женщина с хлебом и психиатры из Скворцова-Степанова.

Фото: читательница «Фонтанки» Ольга Фото: читательница «Фонтанки» Ольга Фото: читательница «Фонтанки» Ольга Фото: читательница «Фонтанки» Ольга Фото: читательница «Фонтанки» Ольга Поделиться Поделиться





Это квартира в доме 107 по улице Первого Мая в Парголово. 13 июля здесь случился пожар. 81-летнюю хозяйку спас 16-летний парень, который проходил мимо, увидел дым и услышал крики о помощи. Благодаря юному герою, бабушке не потребовалась помощь врачей. Героя наградили. А бабушка так и продолжила жить в горевшей квартире. Выяснилось, что и до пожара там был мрак. Причем буквально.



«На полу — слой фекалий толщиной с сигаретную пачку, электричество за неуплату отключено», — говорят соседи. Бабушка — дитя Великой Отечественной войны, но, по словам соседей, здоровье до сих пор позволяет ей злоупотреблять горячительным. Из нехорошей квартиры бегут клопы и тараканы, а через пол к соседям снизу сочится зловонная жижа. Медики из Скворцова-Степанова приезжали. Были посланы через дверь. В начале недели в администрации Выборгского района наградили юного героя. Глава района Виктор Полунин вручил благодарственное письмо 16-летнему Исламу Разакову, который спас из горящей квартиры блокадницу Валентину Алексеевну Иванову. Ислам вошел в горящую квартиру и, ориентируясь в чаду только на звуки, вывел оттуда 81-летнюю бабушку.

Но у истории случилось продолжение и обнаружилась неприглядная изнанка. Спасенную бабушку после пожара никуда не увезли. По словам очевидцев, у нее от 8 до 12 кошек и тысячи тараканов и клопов. Кошки гадят прямо на пол, а прочая живность бежит к соседям.

читательница «Фонтанки» Ольга

«Мы без ее согласия помочь не можем, — рассказала «Фонтанке» обеспокоенная ситуацией соцработник, которая побывала в пострадавшей квартире и ужаснулась увиденному. — В квартире кошачьи фекалии с пола надо буквально сгребать лопатой. На наш взгляд, оптимальный вариант — вызвать профессиональную клининговую компанию, которая приведет квартиру в нормальный вид. Мы звонили в одну из таких компаний, там насчитали 50 тысяч рублей за работу. Усугубляется ситуация еще и тем, что человек пожилой, отказывается от помощи, никого не хочет в квартиру пускать. Но от этого страдает не только Валентина Алексеевна, но и ее соседи».



Социальные работники утверждают, что сделали всё, что могли: попытались связаться с родственниками Валентины Ивановой и обратились в районную администрацию. Оказалось, что помочь пожилому человеку, который очевидно нуждается в помощи, но активно и даже агрессивно отказывается от нее, практически невозможно. Дом, в котором проживает Валентина Алексеевна, — девятиэтажка на три парадных. Квартира Ивановой находится в самом центре, на четвертом этаже. Жители Парголово видели, как бабушка стояла в окне выгоревшей квартиры и плакала, пост с этим снимком в группе поселка в «ВК» собрал множество комментариев. Люди спрашивали, какой у бабушки размер одежды, кто-то готов был подарить ей подержанный телевизор или привезти продукты. Многие недоумевали, «куда смотрят соседи», и пеняли на родных.

Соседи Валентины Алексеевны рассказали «Фонтанке», как всё это выглядит с их колокольни. «Я живу на одной площадке с ней, у меня квартира напротив, — говорит житель дома 107 на улице Первого Мая Сергей. — У нее 12 на данный момент кошек. При пожаре часть кошек вытащили из квартиры, там были даже котята. Некоторых люди забрали. Но она штук пять затащила обратно. Слой фекалий в ее квартире толщиной с пачку сигарет. Я был там и видел это. У нее за неуплату электричества отключен свет, и стоит ограничитель, автомат на 6 ампер. Иногда она ходит и стучит к соседям — мол, сделайте свет. Я зашел. Там что-то на проводах висит, сверху буквально валятся тараканы. Вызывали соцслужбы. Она их обматерила — якобы они хотят отобрать квартиру. Тогда сотрудник социальной службы, в свою очередь, вызвал врачей из Скворцова-Степанова. Бабушка им не открыла, мол, никого не вызывала. Врачи сказали, что без сотрудников полиции не имеют права вскрывать дверь. Сотрудники полиции тоже приходили. Им она тоже не открыла. Когда она открывает окно, тараканы прямо по стене бегут в квартиры снизу. Сестра к ней приходит из соседнего дома — тараканы и клопы разбегаются по всей площадке. Бабушка, бывает, выпивает. И выпивает иногда крепко. Были случаи, когда в 4 часа утра она голая и пьяная лежала на лестнице и стучала ногами нам в дверь. Это творится лет десять».

Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей Поделиться Поделиться





По словам соседей, пожилой женщине пытались помогать: приносили вещи, предлагали сделать уборку. Но всё тщетно. Старушка никому не доверяет, а тех, кто приносит ей хлеб, подозревает в желании отравить ее ради жилплощади.

«После пожара вся лестничная площадка закопчена, — говорит Сергей. — Сосед снизу, с третьего этажа, жалуется, что у него желтые пятна на потолке и течет, извините, моча. Соседи по площадке выбросили всю мебель из-за клопов, вызывали специальную службу и три дня не могли в своей квартире находиться. По ночам она то плачет, то кричит. И не подпускает даже родственников. Два дня назад приходил внук, с ним — двое рабочих. Кричал ей: «Бабушка, открой, это я, внук твой, давай ремонт сделаем». Она не открыла. Потом ей привозили новый диван, подняли на четвертый этаж. Снова не открыла, обложила матом из-за двери, диван обратно увезли».

В администрации Выборгского района о проблеме знают, но тоже ничего не могут сделать. «Валентина Алексеевна имеет дочку и внука. Она не одинокая женщина, — сообщили «Фонтанке» в администрации. — Отказывается от помощи социальной службы. В понедельник к ней повторно выезжал наш отдел социальной защиты. Она в очередной раз отказалась от социального обслуживания. В такой ситуации администрация сделать ничего не может. Жильцам надо разговаривать с родственниками». «Фонтанка» дозвонилась до внука Валентины Алексеевны, Игоря. Мужчина подтвердил, что бабушка не пустила его в квартиру с рабочими, чтобы сделать ремонт, но при этом подчеркнул, что «никогда не видел ее пьяной». «Она не сумасшедшая, она вполне здравомыслящий человек. По 6–7 телефонных номеров наизусть знает, — сказал внук. — Так что вполне она здорова. Вывезти ее куда-то после пожара нельзя было. Я так понимаю, там загорелся телевизор. Что могли, отмыли, но квартира после пожара, сами понимаете. Я не знаю, что там у нее с долгами по коммуналке, там много разных вопросов. Ей успокоиться надо. Сейчас она на нервах, у нее кошек позабирали, а она их так берегла, хранила. Сейчас пытаюсь договориться с ней насчет ремонта».

Сколько именно кошек сейчас в квартире блокадницы, внук не знает. По его прикидкам — шесть. «На практике подобные ситуации случаются часто, — рассказал «Фонтанке» риелтор и юрист Алексей Силантьев. — У нас в стране существует законодательный пробел, когда речь заходит о проблемных соседях. В Финляндии, например, все многоквартирные дома оформлены юридически как акционерные общества. Это означает, что собрание акционеров может большинством голосов, например, запретить человеку доступ в его квартиру. Он сможет сдавать квартиру в аренду, распоряжаться ею, но не жить там. В России право собственности оформлено таким образом, что когда дом надо снести под застройку нового квартала, этот вопрос решается сравнительно быстро. А с проблемным соседом законным путем можно разобраться только в результате судов, которые растянутся на много лет и обойдутся в несколько сотен тысяч рублей за услуги адвоката. У нас нет практики лишения собственности на основании того, что у человека в квартире антисанитарные условия и долги или он выкидывает мусор из окна. Даже в случае незаконных перепланировок максимум, что могут сделать соседи, пожаловаться в жилищную инспекцию, а она вынесет предписание. Но добиться устранения проблемы не получится. Ситуация патовая. Лучшее, что можно сделать в случае проблемного соседства, — переехать».