Парки и сады в центре Петербурга закрыли в ожидании непогоды, велено готовиться к потопам и обрывам проводов

К субботней непогоде в Петербурге готовятся заранее — некоторые сады и парки в центре города закрыли для посещения. Об этом вечером 22 июля сообщает пресс-служба Смольного.
Закрыть городское правительство намерено не все парки — калитки на замке у Никольского, Таврического, Юсуповского, Овсянниковского и Лопухинского садов, в саду Сан-Галли и двух скверах — Екатерининском и Галины Старовойтовой.
В зоне особого внимания предприятий комблага набережные, мосты, путепроводы, тротуары, пешеходные переходы и социально значимые объекты города. Коммунальные службы готовятся к потопам.
Об упавших деревьях и подтоплениях на дороге петербуржцев просят сообщать по телефону дежурной службы ведомства — 314–60–13. Если же ветер оборвет провода, то звонить надо в Ленсвет — 312–95–94.
Синоптик Александр Колесов предупреждал, что в субботу, 23 июля, погода в Петербурге и Ленобласти будет переменчивой. В первой половине дня — жарко, а во второй ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Процесс будет сопровождаться кратковременными дождями, грозами, ливнями и усилением ветра. На востоке Ленобласти вероятен и град.