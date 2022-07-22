Парки и сады в центре Петербурга закрыли в ожидании непогоды, велено готовиться к потопам и обрывам проводов

К субботней непогоде в Петербурге готовятся заранее — некоторые сады и парки в центре города закрыли для посещения. Об этом вечером 22 июля сообщает пресс-служба Смольного.

Закрыть городское правительство намерено не все парки — калитки на замке у Никольского, Таврического, Юсуповского, Овсянниковского и Лопухинского садов, в саду Сан-Галли и двух скверах — Екатерининском и Галины Старовойтовой.