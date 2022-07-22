    Пробки

    2/10

    usd57.39eur57.76
    Сравниваем ценыШестая волна COVIDРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Парки и сады в центре Петербурга закрыли в ожидании непогоды, велено готовиться к потопам и обрывам проводов

    287
    обсудить

    К субботней непогоде в Петербурге готовятся заранее — некоторые сады и парки в центре города закрыли для посещения. Об этом вечером 22 июля сообщает пресс-служба Смольного.

    Закрыть городское правительство намерено не все парки — калитки на замке у Никольского, Таврического, Юсуповского, Овсянниковского и Лопухинского садов, в саду Сан-Галли и двух скверах — Екатерининском и Галины Старовойтовой.

    В зоне особого внимания предприятий комблага набережные, мосты, путепроводы, тротуары, пешеходные переходы и социально значимые объекты города. Коммунальные службы готовятся к потопам.

    Об упавших деревьях и подтоплениях на дороге петербуржцев просят сообщать по телефону дежурной службы ведомства — 314–60–13. Если же ветер оборвет провода, то звонить надо в Ленсвет — 312–95–94.

    Синоптик Александр Колесов предупреждал, что в субботу, 23 июля, погода в Петербурге и Ленобласти будет переменчивой. В первой половине дня — жарко, а во второй ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Процесс будет сопровождаться кратковременными дождями, грозами, ливнями и усилением ветра. На востоке Ленобласти вероятен и град.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close