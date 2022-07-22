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    Переменчивая. Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в субботу

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    В Санкт-Петербурге и Ленобласти погода в субботу, 23 июля, будет переменчивая. В первой половине дня — жарко. Во второй ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Об этом в пятницу рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «Температура воздуха до приближения фронта успеет повыситься до 25–30 градусов, за фронтом будет происходить понижение температуры ниже +25 градусов», — прогнозирует синоптик.

    Прохождение фронта будет сопровождаться не только кратковременными дождями, но и грозами, ливнями, усилением ветра. На востоке Ленобласти вероятен и град.

    «Через Ленинградскую область будет происходить с запада на восток, а все неблагоприятные явления проявятся в зоне фронта, но локально», — отметил Колесов.

    Синоптик посоветовал начать мероприятия сразу с утра.

    В Петербурге в пятницу, 22 июля, ожидается переменная облачность и полное отсутствие дождей. В городе будет «солнечно и жарко».

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