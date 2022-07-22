Переменчивая. Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в субботу

В Санкт-Петербурге и Ленобласти погода в субботу, 23 июля, будет переменчивая. В первой половине дня — жарко. Во второй ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Об этом в пятницу рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Температура воздуха до приближения фронта успеет повыситься до 25–30 градусов, за фронтом будет происходить понижение температуры ниже +25 градусов», — прогнозирует синоптик.



Прохождение фронта будет сопровождаться не только кратковременными дождями, но и грозами, ливнями, усилением ветра. На востоке Ленобласти вероятен и град.

