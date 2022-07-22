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    Жарко и солнечно. Синоптик рассказал, когда ждать и не ждать дождей

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    В Петербурге в пятницу, 22 июля, ожидается переменная облачность и полное отсутствие дождей. В городе будет «солнечно и жарко», рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха — 28–30 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 миллиметров ртутного столба — около нормы.

    В субботу, 23 июля, тоже будет жарко. Однако во второй половине дня пройдут кратковременные грозовые дожди, которые ограничат «дневной прогрев».

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