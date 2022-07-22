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    В больнице Боткина в Петербурге объяснили, с чем связана вечерняя очередь из неотложек

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    Вереница из карет скорой помощи перед приёмным отделением инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге связана с увеличением обращений в послеобеденные часы. Часто горожане не обращаются к медикам сразу — ждут, пока пройдёт само.

    «После 16:00, как правило, в больнице наблюдается увеличение потока машин скорой помощи. В том числе несколько машин могут приехать практически одновременно. Это в первую очередь связано с тем, что пациенты терпят и не сразу обращаются за помощью. В таких случаях время ожидания приёма может занять 15–20 минут», — сообщили в пресс-службе госпиталя 22 июля.

    Там же добавили, что в последнее время увеличилось число больных старше 80 лет. Такие люди в большинстве своем маломобильны. Их перемещение требует содействия дополнительного персонала, из-за чего время ожидания приема также может растянуться.

    «Фонтанка» писала, что вечером 22 июля перед приёмным покоем больницы им. Боткина в Петербурге выстроилась вереница из карет скорой помощи. Читательница издания заметила не менее пяти таких машин.

    © Фонтанка.Ру

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