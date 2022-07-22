Очередь из скорых выстроилась к приёмному покою инфекционной больницы Боткина в Петербурге

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге растёт, несмотря на это тема длинных очередей из карет скорой помощи перед городскими медучреждениями успела подзабыться. Напоминанием о наиболее печальных буднях пандемии стала вереница из неотложек, выстроившаяся у больницы им. Боткина вечером 22 июля.



Не менее пяти таких машин заметила читательница «Фонтанки» у госпиталя на Пискарёвском проспекте, 49 приблизительно в 17:30. Скорые остановились у приёмного покоя, свидетельствует сделанная ею видеозапись.