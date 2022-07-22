Правительству Петербурга расширили состав. Туда вошли чиновники, ответственные за внешние связи и внутреннюю политику

В состав правительства Петербурга с 25 июля войдут председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев и председатель комитета территориального развития Наталья Чечина. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает 22 июля пресс-служба Смольного.
«В сегодняшней ситуации особое внимание будет уделяться развитию экономических и гуманитарных отношений Санкт-Петербурга с регионами России, а также с дружественными странами», — сказал глава города, комментируя включение в состав правительства Евгения Григорьева.
Наталья Чечина, ранее занимавшая должность главы горизбиркома, курирует сферу государственного управления на территориях районов города, а также вопросы развития местного самоуправления.