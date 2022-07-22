    Пробки

    4/10

    usd56.48eur57.11
    Сравниваем ценыШестая волна COVIDРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Правительству Петербурга расширили состав. Туда вошли чиновники, ответственные за внешние связи и внутреннюю политику

    622
    1 комментарий

    В состав правительства Петербурга с 25 июля войдут председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев и председатель комитета территориального развития Наталья Чечина. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает 22 июля пресс-служба Смольного.

    «В сегодняшней ситуации особое внимание будет уделяться развитию экономических и гуманитарных отношений Санкт-Петербурга с регионами России, а также с дружественными странами», — сказал глава города, комментируя включение в состав правительства Евгения Григорьева.

    Наталья Чечина, ранее занимавшая должность главы горизбиркома, курирует сферу государственного управления на территориях районов города, а также вопросы развития местного самоуправления.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close