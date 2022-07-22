    Пробки

    4/10

    usd56.48eur57.11
    Сравниваем ценыШестая волна COVIDРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Житель Ленобласти ушел из дома с ружьем. Его ищут почти неделю и недавно видели в Солнечном

    2695
    4 комментария

    Александр Рогутский пропал 17 июля, выйдя из дома в поселке Приветнинское. Судя по всему, за неделю он дошел до Солнечного в Курортном районе Петербурга.

    Фото: предоставлено читателем 47news
    ПоделитьсяПоделиться

    О пропаже и поисках 40-летнего мужчины 47news рассказали его близкие. Александр ушел из дома без телефона и документов, но с ружьем. Он увлекается мотокроссом и сапсерфингом, в местных клубах его после пропажи не видели.

    Видели Рогутского на дороге в лес в СНТ Полянки-7, затем в Рощино, Зеленогорске и наконец в Солнечном. Он заходил в магазины и дремал на скамейках.

    Ищут Рогутского полиция, волонтеры и родственники. Объявления можно увидеть даже в центре Петербурга. Задачу по поискам усложняет вероятное наличие ружья.

    Из примет — средний рост, камуфляжный плащ, татуировка на плече, темные вьющиеся и достаточно длинные волосы.

    Фото: предоставлено читателем 47news

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 4

    26592706622 Июл 2022 в 18:47
    "Земную жизнь пройдя до половины,
    Я очутился в сумрачном лесу,
    Утратив правый путь во тьме долины.

    Каков он был, о, как произнесу,
    Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
    Чей давний ужас в памяти несу!

    Так горек он, что смерть едва ль не слаще.
    Но, благо в нем обретши навсегда,
    Скажу про все, что видел в этой чаще.

    Не помню сам, как я вошел туда,
    Настолько сон меня опутал ложью,
    Когда я сбился с верного следа.

    Но к холмному приблизившись подножью,
    Которым замыкался этот дол,
    Мне сжавший сердце ужасом и дрожью,

    Я увидал, едва глаза возвел,
    Что свет планеты, всюду путеводной,
    Уже на плечи горные сошел.

    Тогда вздохнула более свободной
    И долгий страх превозмогла душа,
    Измученная ночью безысходной.

    И словно тот, кто, тяжело дыша,
    На берег выйдя из пучины пенной,
    Глядит назад, где волны бьют, страша,

    Так и мой дух, бегущий и смятенный,
    Вспять обернулся, озирая путь,
    Всех уводящий к смерти предреченной."

    "Божественная комедия" Данте Алигьери
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close
    close