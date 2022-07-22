Житель Ленобласти ушел из дома с ружьем. Его ищут почти неделю и недавно видели в Солнечном

Александр Рогутский пропал 17 июля, выйдя из дома в поселке Приветнинское. Судя по всему, за неделю он дошел до Солнечного в Курортном районе Петербурга.

О пропаже и поисках 40-летнего мужчины 47news рассказали его близкие. Александр ушел из дома без телефона и документов, но с ружьем. Он увлекается мотокроссом и сапсерфингом, в местных клубах его после пропажи не видели.

Видели Рогутского на дороге в лес в СНТ Полянки-7, затем в Рощино, Зеленогорске и наконец в Солнечном. Он заходил в магазины и дремал на скамейках.

