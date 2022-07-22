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    На Маршала Жукова инспектор ГИБДД остановил опасную «Вольво» и получил в глаз

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    В Петербурге задержали водителя, за кем пришлось поездить между автомашинами. Сам он из Ташкента и очень резвый, а вот лейтенант считает, что неправильно бить полицейского локтем в лицо.

    По информации «Фонтанки», около десяти вечера 21 июля наряд ГИБДД обратил внимание на опасную езду «Вольво XC90» на проспекте Маршала Жукова — автомобиль резко двигался из крайнего правого ряда в крайний левый (через ряд). Пару раз сотрудник ГИБДД «прокричал» ему, мол, остановись, прижмись. А после пришлось еще и поездить за ним. Наконец, на очередном светофоре, инспектор выбежал из салона служебной автомашины и постучал нарушителю в водительское стекло. Реакция была обратной.

    «Фонтанка.ру»

    Все же «Вольво» не стала уходить на скорости. Уже при нервном диалоге, когда водитель открыл дверь, случилось категорически лишнее. Лейтенант полиции получил локтем в лицо, что, собственно, попозже зафиксировали в травмпункте как гематому глаза. Доставленный в отдел оказался 39-летним Русланом. Сам он из Ташкента и в себе уверенный. В данный момент на всю эту историю смотрит Следственный комитет Кировского района Петербурга.

    © Фонтанка.Ру

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