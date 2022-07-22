Шойгу встретился с министром обороны Турции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.



Как сообщили 22 июля в пресс-службе Минобороны РФ, Шойгу в разговоре с Акаром подчеркнул необходимость поддерживать режим прекращения огня в Сирии. Ведомства двух стран постоянно контактируют по этому вопросу на различных уровнях, отметили в Минобороны.



Ранее «Фонтанка» писала, что министр обороны РФ отправился в Турцию, где примет участие в подписании соглашения о создании «зернового коридора» в Чёрном море для вывоза украинской пшеницы. Предполагается, что документ будет подписан в Стамбуле в 16:30 по московскому времени в присутствии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша.