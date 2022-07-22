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    Шойгу встретился с министром обороны Турции

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    Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.

    Как сообщили 22 июля в пресс-службе Минобороны РФ, Шойгу в разговоре с Акаром подчеркнул необходимость поддерживать режим прекращения огня в Сирии. Ведомства двух стран постоянно контактируют по этому вопросу на различных уровнях, отметили в Минобороны.

    Ранее «Фонтанка» писала, что министр обороны РФ отправился в Турцию, где примет участие в подписании соглашения о создании «зернового коридора» в Чёрном море для вывоза украинской пшеницы. Предполагается, что документ будет подписан в Стамбуле в 16:30 по московскому времени в присутствии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша.

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