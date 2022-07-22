    Пробки

    3/10

    usd56.48eur57.11
    Сравниваем ценыШестая волна COVIDРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Пропаганда перешла все границы». Пушилин объявил о блокировке Google на территории ДНР

    2601
    20 комментариев

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о блокировке Google на территории региона. «Русский дух сломить невозможно, но и бездействовать в такой ситуации тоже нельзя», — написал он в своем Telegram-канале 22 июля.

    Пушилин добавил, что «бесчеловечная пропаганда перешла все границы» и что в Сети «происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации».

    «На передовой информационных технологий в этой связи — поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских, и в особенности населения Донбасса», — считает он.

    Глава ДНР заявил, что власти республики приняли решение о блокировке Google, добавив, что если компания «перестанет проводить свою преступную политику», ее работе мешать в республике не будут.

    Днем ранее власти ЛНР рассказали, что решили запретить Google по тем же причинам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close
    close