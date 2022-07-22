«Пропаганда перешла все границы». Пушилин объявил о блокировке Google на территории ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о блокировке Google на территории региона. «Русский дух сломить невозможно, но и бездействовать в такой ситуации тоже нельзя», — написал он в своем Telegram-канале 22 июля.
Пушилин добавил, что «бесчеловечная пропаганда перешла все границы» и что в Сети «происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации».
«На передовой информационных технологий в этой связи — поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских, и в особенности населения Донбасса», — считает он.
Глава ДНР заявил, что власти республики приняли решение о блокировке Google, добавив, что если компания «перестанет проводить свою преступную политику», ее работе мешать в республике не будут.
Днем ранее власти ЛНР рассказали, что решили запретить Google по тем же причинам.