Власти объяснили, почему запрещают называть спецоперацию войной: новости вокруг СВО за 21 июля

Представитель Генпрокуратуры в суде представил доводы о невозможности применения термина «война» к событиям на территории Украины Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 21 июля.

Генпрокуратура впервые объяснила запрет термина «война»

В Тверском районном суде города Москвы представитель Генпрокуратуры представил доводы о невозможности применения термина «война» по отношению к специальной военной операции РФ на Украине.

Во время заседания по делу блогера Дмитрия Полушина, который пытался признать незаконной блокировку издания Krasnews.com, представитель прокуратуры сказал: — Недостоверное изложение сути проводимой военной операции с одновременным использованием термина «война» представляет повышенную общественную значимость, поскольку участие Российской Федерации в полномасштабных военных действиях будет затрагивать широкий круг общественных интересов как в социальной, так и в экономической сферах.

Прокурор также подчеркнул, что объявление войны предполагает наступление правовых последствий, таких, как мобилизация населения, введение комендантского часа и других. В ЛНР запретили Google

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что власти самопровозглашенной республики решили запретить поисковик Google. — Западные интернет-платформы — такие же ракетные системы залпового огня, только информационного. Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют, — сказал политик.



Он также обещал подумать о возобновлении использования сайта, если его владельцы «исправятся» и «начнут уважать людей». Утверждены новые санкции Евросоюза против России

Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Новые санкции включают запрет на импорт российского золота, в том числе ювелирных изделий, ряд ограничений против Сбербанка, персональные санкции против членов мотоклуба «Ночные волки» и других людей.

При этом часть ограничений смягчена. Во-первых, ослаблен запрет на поставки товаров и оказание услуг для российской авиационной отрасли. Техническая поддержка в этой области будет разрешена в той мере, в которой это необходимо, чтобы обеспечить работу Международной организации гражданской авиации по разработке технических стандартов. Во-вторых, членам ЕС разрешено вести дела с некоторыми российскими госучреждениями, если речь идет о поставках сельскохозяйственной продукции или транспортировке нефти в третьи страны.

Jim Beam и Macallan окончательно уходят из России Производители бурбона Jim Beam, виски Macallan и других алкогольных напитков продают российскую часть бизнеса. Компании Beam Suntory и Edrington продадут свое совместное предприятие Maxxium Russia российскому руководству. — Мы решили, что лучшим способом выхода с рынка является продажа совместного предприятия в России местной команде менеджеров, и мы желаем нашим уважаемым бывшим коллегам всего наилучшего в будущем направлении компании, — говорится в пресс-релизе Beam Suntory.



Напомним, компании прекратили поставки алкоголя в Россию еще в начале марта.