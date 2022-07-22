Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против депутата Хельги Пироговой из-за высказываний про похороны российских военных

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против депутата Новосибирского горсовета Хельги Пироговой после ее поста в соцсетях о похоронах российских военных. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба СК.
«По результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело», — говорится в сообщении.
Проверку по факту записи, сделанной Хельгой Пироговой, главу СКР попросили провести депутаты ЗакСа Новосибирской области, горсовета Новосибирска и Новосибирского района региона. Подписи под заявлением оставили 17 народных избранников.
Ночью 22 июля народную избранницу задержали по окончании благотворительного аукциона, в котором она принимала участие, и доставили в отдел полиции, где составили протокол по первой части 20.3.3 статьи КоАП РФ («Дискредитация использования Вооруженных Сил Российской Федерации»).