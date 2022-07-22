На депутата Хельгу Пирогову составили протокол о дискредитации ВС РФ после поста о похоронах военных

На депутата Новосибирского горсовета Хельгу Пирогову был составлен протокол по первой части 20.3.3 статьи КоАП РФ («Дискредитация использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). Народную избранницу задержали ночью 22 июля по окончании благотворительного аукциона, в котором она принимала участие.

«Забрали, доставили в отдел полиции. <...> В течение трёх рабочих дней будет понятно, когда у меня судебное заседание. Соответственно, уже на судебном заседании будут разбирательства по поводу моего твита», — рассказала Пирогова.