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    На депутата Хельгу Пирогову составили протокол о дискредитации ВС РФ после поста о похоронах военных

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    На депутата Новосибирского горсовета Хельгу Пирогову был составлен протокол по первой части 20.3.3 статьи КоАП РФ («Дискредитация использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). Народную избранницу задержали ночью 22 июля по окончании благотворительного аукциона, в котором она принимала участие.

    «Забрали, доставили в отдел полиции. <...> В течение трёх рабочих дней будет понятно, когда у меня судебное заседание. Соответственно, уже на судебном заседании будут разбирательства по поводу моего твита», — рассказала Пирогова.

    Депутат воспользовалась статьёй 51 Конституции, которая позволяет отказаться от дачи показаний. Она намерена обсудить с адвокатом, как действовать в дальнейшем.

    «Фонтанка» писала, что накануне председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести в отношении Хельги Пироговой процессуальную проверку. Ранее она написала в соцсетях пост с резкими высказываниями про погибших российских военнослужащих.

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