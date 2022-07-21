Бастрыкин поручил дать оценку словам депутата из Новосибирска из-за высказывания про погибших военных

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в отношении депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой, говорится в сообщении ведомства от 21 июля. Ранее она написала в соцсетях пост с резкими высказываниями про погибших российских военнослужащих.
Проверку по факту записи, сделанной Хельгой Пироговой, главу СКР попросили провести депутаты ЗакСа Новосибирской области, горсовета Новосибирска и Новосибирского района региона. Подписи под заявлением оставили 17 народных избранников.
До этого, 18 июля, первый зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» открытое письмо мэру Анатолию Локтю и Совету депутатов города. В нём поведение Пироговой он назвал кощунственным.
«С общечеловеческой моралью такое тоже не согласуется. В нашей стране имена погибших в бою всегда были окружены почетом и уважением», — сказал он.
Впоследствии Панфёров также обратился в прокуратуру и потребовал возбудить уголовное дело. Сама Пирогова прокомментировала, что её пост действительно был чересчур эмоциональным, однако разгневавшие коллег-депутатов слова были вырваны из контекста.