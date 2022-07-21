Бастрыкин поручил дать оценку словам депутата из Новосибирска из-за высказывания про погибших военных

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в отношении депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой, говорится в сообщении ведомства от 21 июля. Ранее она написала в соцсетях пост с резкими высказываниями про погибших российских военнослужащих.

До этого, 18 июля, первый зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» открытое письмо мэру Анатолию Локтю и Совету депутатов города. В нём поведение Пироговой он назвал кощунственным.

«С общечеловеческой моралью такое тоже не согласуется. В нашей стране имена погибших в бою всегда были окружены почетом и уважением», — сказал он.

Впоследствии Панфёров также обратился в прокуратуру и потребовал возбудить уголовное дело. Сама Пирогова прокомментировала, что её пост действительно был чересчур эмоциональным, однако разгневавшие коллег-депутатов слова были вырваны из контекста.