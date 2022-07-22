Брилёв рассказал, что перестал вести субботние «Вести» и занимать руководящий пост в ВГТРК

На телеканале «Россия-1» программа «Вести в субботу» не выходила с 26 февраля. Как сообщил ведущий и замдиректора ВГТРК по спецпроектам Сергей Брилёв, это «подвело черту» под периодом, когда «ему было, зачем носить титул замдиректора канала». Сейчас он занимается документальными фильмами.

Об этом Брилёв рассказал в одной из запрещенных в РФ соцсетей, передает 22 июля РБК.

«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул замдиректора канала)», — написал Брилёв.

