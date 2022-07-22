«Пока меня никто не убирал»: Лия Ахеджакова рассказала о работе в России

Легендарная актриса Лия Ахеджакова внезапно оказалась в водовороте различных слухов. Одни говорят, что ее карьера в России фактически закончилась, другие уверены в обратном. Сама же Лия Меджидовна говорит о том, что продолжает работать в театре.



Лия Ахеджакова Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





Так, актриса заявила журналистам, что уже получила репертуар «Современника» на октябрь. «Там стоят мои спектакли. У меня их всего два», — говорит Лия Ахеджакова (цитата по «СтарХит»).



По ее словам, театр давно не показывал спектакль «Крутой маршрут» лишь по одной причине: в постановку нужно вводить новый состав. Однако сделать это непросто. «Поменять — целая история. Тем более сейчас. Вы же слышали про перестановки в нашем театре. У нас новый директор, нам назначили худсовет», — добавила Лия Ахеджакова.

Актриса также напомнила еще об одной постановке — «Сказка про последнего ангела» в Театре Наций: «Там у меня роль небольшая, ее специально для меня написал режиссер Андрей Могучий. Так что пока меня никто не убирал. И, надеюсь, не собирается. Всё нормально».

Отметим, что о планах Лии Меджидовны в кино пока ничего неизвестно. Напомним, что в «Современнике» Лия Ахеджакова играет в том числе в спектакле «Первый хлеб» режиссера Бениамина Коца. Летом 2021 года на постановку жаловались представители общественной организации «Офицеры России». Они оказались возмущены монологом героини Ахеджаковой над могилой героя. В тексте общественники услышали неуважительное отношение к защитникам Отечества.