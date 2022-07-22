«Газпром нефть» стала партнером крупнейшего в мире речного карнавала — «Фонтанка SUP»

В день фестиваля «Газпром нефть» запустит в городе музыкальную волну вместе с уличными духовыми оркестрами. По маршруту фестиваля откроются шесть плавучих импровизированных сцен, на которых музыканты устроят карнавальный концерт на воде. Это шоу подарит участникам и болельщикам максимум позитивных эмоций от праздника и здорового образа жизни.

«Газпром нефть» стала официальным командным партнером VII Международного фестиваля «Фонтанка SUP», организованного городским порталом «Фонтанка.ру». 6 августа тысячи сёрферов на sup-бордах совершат массовый заплыв в историческом центре Санкт-Петербурга.

Как отмечают в компании, новый музыкальный эксперимент добавит водному карнавалу драйва в фирменном петербургском стиле. Помимо творческой части, проект символизирует важность слаженной работы для любого коллектива: музыкантов, нефтяников и даже сёрферов.



При поддержке «Газпром нефти» на фестивале «Фонтанка SUP» также соберется команда послов Арктики. Она символизирует значительный вклад Петербурга в изучение арктического региона и развитие Северного морского пути.