«Газпром нефть» стала партнером крупнейшего в мире речного карнавала — «Фонтанка SUP»

«Газпром нефть» стала официальным командным партнером VII Международного фестиваля «Фонтанка SUP», организованного городским порталом «Фонтанка.ру». 6 августа тысячи сёрферов на sup-бордах совершат массовый заплыв в историческом центре Санкт-Петербурга.
В день фестиваля «Газпром нефть» запустит в городе музыкальную волну вместе с уличными духовыми оркестрами. По маршруту фестиваля откроются шесть плавучих импровизированных сцен, на которых музыканты устроят карнавальный концерт на воде. Это шоу подарит участникам и болельщикам максимум позитивных эмоций от праздника и здорового образа жизни.
Как отмечают в компании, новый музыкальный эксперимент добавит водному карнавалу драйва в фирменном петербургском стиле. Помимо творческой части, проект символизирует важность слаженной работы для любого коллектива: музыкантов, нефтяников и даже сёрферов.
При поддержке «Газпром нефти» на фестивале «Фонтанка SUP» также соберется команда послов Арктики. Она символизирует значительный вклад Петербурга в изучение арктического региона и развитие Северного морского пути.
В составе «Команды Газпром нефти» 50 sup-cёрферов из Петербурга, Мурманска и городов Ямала, которые в ярких арктических костюмах проплывут по рекам и каналам Северной столицы. Среди участников — сотрудники компании из Заполярья, студенты и ученые вузов Петербурга, спортсмены клуба закаливания «Дерзкие моржи» и петербургский музыкант Кирилл Горбатюк — автор саундтреков для выставок и музеев русской Арктики.