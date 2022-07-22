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    Фонтанка SUP

    «Газпром нефть» стала партнером крупнейшего в мире речного карнавала — «Фонтанка SUP»

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    «Газпром нефть» стала официальным командным партнером VII Международного фестиваля «Фонтанка SUP», организованного городским порталом «Фонтанка.ру». 6 августа тысячи сёрферов на sup-бордах совершат массовый заплыв в историческом центре Санкт-Петербурга.

    В день фестиваля «Газпром нефть» запустит в городе музыкальную волну вместе с уличными духовыми оркестрами. По маршруту фестиваля откроются шесть плавучих импровизированных сцен, на которых музыканты устроят карнавальный концерт на воде. Это шоу подарит участникам и болельщикам максимум позитивных эмоций от праздника и здорового образа жизни.

    Как отмечают в компании, новый музыкальный эксперимент добавит водному карнавалу драйва в фирменном петербургском стиле. Помимо творческой части, проект символизирует важность слаженной работы для любого коллектива: музыкантов, нефтяников и даже сёрферов.

    При поддержке «Газпром нефти» на фестивале «Фонтанка SUP» также соберется команда послов Арктики. Она символизирует значительный вклад Петербурга в изучение арктического региона и развитие Северного морского пути.

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    В составе «Команды Газпром нефти» 50 sup-cёрферов из Петербурга, Мурманска и городов Ямала, которые в ярких арктических костюмах проплывут по рекам и каналам Северной столицы. Среди участников — сотрудники компании из Заполярья, студенты и ученые вузов Петербурга, спортсмены клуба закаливания «Дерзкие моржи» и петербургский музыкант Кирилл Горбатюк — автор саундтреков для выставок и музеев русской Арктики.

    Международный фестиваль «Фонтанка SUP» в 2022 году состоится в Санкт-Петербурге в седьмой раз. Мероприятие проходит в формате массового водного карнавала. Протяженность заплыва — почти 9 км. Маршрут проходит под 30 мостами в историческом центре Петербурга. Это уникальная возможность для участников насладиться замечательными видами на Инженерный замок, Аничков мост, Никольский морской собор, Казанский собор, Спас-на крови и многие другие достопримечательности Северной столицы. «Фонтанка SUP» получил мировую известность, как один из самых ярких и массовых фестивалей sup-серфинга мира. Этот водный праздник объединяет тысячи любителей сапсерфинга, их семьи, десятки тысяч болельщиков, зрителей и гостей города. «Газпром нефть» является многолетним партнером «Фонтанка SUP». В прошлом году на фестивале компания объединилась с вузами Санкт-Петербурга и запустила спортивный проект «Команда прогресса». В ее составе в массовом заплыве на sup-бордах приняли участие десятки студентов, докторов и кандидатов наук из семи университетов города.

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