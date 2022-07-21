В Ленобласти стоимость подключения к электросетям радикально растет вслед за Петербургом

Правительство Ленобласти намерено сильно поднять плату за технологическое присоединение к электросетям для физлиц. Это делают все регионы, включая Петербург.
Как сообщает 21 июля 47news, комитет по тарифам Ленобласти готов опубликовать решение об увеличении тарифа до 8 тысяч 700 рублей за 1 кВт мощности. Более 10 лет этот тариф был символическим — 550 рублей за 15 кВт для личного участка или дома.
Еще раньше цены были подняты в Петербурге. 15 июля смольнинский комитет по тарифам сообщил, что в городе стоимость присоединения в расчете на 1 кВт составит до конца года 4 437 рублей с НДС (здесь также раньше действовала ставка в 550 рублей за 15 кВт).
Льготы остаются для особых категорий — многодетные семьи, инвалиды, ветераны и малоимущие, но и здесь рост кардинальный — до 1000 рублей за кВт. http://www.tarifspb.ru/press/news/2916/ Одновременно — пусть и не так сильно — растут ставки для предприятий.
Льготная ставка для подключений до 15 кВт (и до 150 кВт для юрлиц) действовала с 2009 года. Смольный считал ее стимулом для развития малого и среднего бизнеса. «Однако на практике оказалось, что мера себя не оправдала и привела к массовым злоупотреблениям, — объясняет комитет по тарифам. — Система показала себя неэффективной, а дальнейшее ее использование привело бы в том числе к снижению качества и надежности электроснабжения».
В итоге в июле 2022 года федеральное правительство отменило льготные ставки. Теперь стоимость 1 кВт может составлять до 10 тысяч рублей. Минимальная ставка на текущий год составляет 3 тысячи, с 1 июля 2023-го — 4 тысячи, а еще через год — 5 тысяч рублей. Каждый регион самостоятельно выбирает конкретный тариф в указанных границах. Подробнее о логике этих изменений читайте на 47news.