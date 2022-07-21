В Ленобласти стоимость подключения к электросетям радикально растет вслед за Петербургом

Правительство Ленобласти намерено сильно поднять плату за технологическое присоединение к электросетям для физлиц. Это делают все регионы, включая Петербург.



Как сообщает 21 июля 47news, комитет по тарифам Ленобласти готов опубликовать решение об увеличении тарифа до 8 тысяч 700 рублей за 1 кВт мощности. Более 10 лет этот тариф был символическим — 550 рублей за 15 кВт для личного участка или дома.



Еще раньше цены были подняты в Петербурге. 15 июля смольнинский комитет по тарифам сообщил, что в городе стоимость присоединения в расчете на 1 кВт составит до конца года 4 437 рублей с НДС (здесь также раньше действовала ставка в 550 рублей за 15 кВт).

