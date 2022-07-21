«Заряжаем телефоны, морозим холодильники». Спустя больше суток жителям ЖК All Inclusive вернули электричество

Свет, пропавший в ЖК All Inclusive в Шушарах, вернули спустя больше суток. В группе жильцов соседи советуют друг другу пользоваться электричеством впрок, мало ли что ждёт впереди.



О том, что блага цивилизации вновь доступны в доме 13/1 на Старорусском проспекте, «Фонтанке» сообщили вечером 21 июля в УК «ЮИТ Сервис». Это подтверждают и пользователи «ВКонтакте» в сообществе для местных.



«Заряжаем телефоны и повербанки, морозим холодильники, срочно опорожняем кишечники, на сколько дали — неизвестно», — делятся участники группы «Соседи ЖК All Inclusive 1–2 очередь».

