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    «Заряжаем телефоны, морозим холодильники». Спустя больше суток жителям ЖК All Inclusive вернули электричество

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    Свет, пропавший в ЖК All Inclusive в Шушарах, вернули спустя больше суток. В группе жильцов соседи советуют друг другу пользоваться электричеством впрок, мало ли что ждёт впереди.

    О том, что блага цивилизации вновь доступны в доме 13/1 на Старорусском проспекте, «Фонтанке» сообщили вечером 21 июля в УК «ЮИТ Сервис». Это подтверждают и пользователи «ВКонтакте» в сообществе для местных.

    «Заряжаем телефоны и повербанки, морозим холодильники, срочно опорожняем кишечники, на сколько дали — неизвестно», — делятся участники группы «Соседи ЖК All Inclusive 1–2 очередь».

    «Фонтанка» писала, что жители ЖК All Inclusive в Шушарах сидят без света со вчерашнего полудня, причина этого — авария на городских электросетях. Из-за проблем с электричеством пропало также холодное и горячее водоснабжение.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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