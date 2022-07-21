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    Все выключено. В ЖК All Inclusive уже сутки темно и нет воды

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    Больше суток жители половины жилого комплекса All Inclisive в Шушарах сидят без света и воды. Эти блага цивилизации пропали накануне около 12:30, рассказал «Фонтанке» 21 июля один из жильцов.

    «УК «ЮИТ Сервис» давала срок устранения проблемы на сегодняшнее утро», — отметил мужчина.

    На автоответчике у управляющей компании — сообщение о том, что в строении 1 корпус 1 дома 13 по Старорусскому проспекту отключено электричество из-за аварии на городских электросетях. Отмечается, что нет также воды, но ее можно набрать в шестой парадной.

    «Фонтанке» в УК рассказали, что работы по устранению аварии еще идут, когда завершатся — неизвестно.

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