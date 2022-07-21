Много дыма, мало огня. Девелопер рассказал о пожаре на стройплощадке в Буграх

Утром четверга петербуржцев встревожили черные клубы дыма, поднимавшиеся со стройплощадки ЖК «Энфилд» в Буграх. На самом деле все было не так страшно, рассказали «Фонтанке» 21 июля в пресс-службе компании Arsenal.



«В ходе строительных работ произошло возгорание поддона парогидроизоляции «изопласт». Несмотря на то, что было много дыма, ущерб от инцидента минимальный и на целостность ранее возведенных конструкций данное возгорание не повлияло. Огонь был быстро локализован, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. На график строительных работ ситуация никак не повлияет, поэтому просим наших дольщиков не беспокоиться», — рассказал гендиректор компании Арсений Лаптев.