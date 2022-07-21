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    Пылающие Бугры взволновали петербуржцев. Черный дым виден из нескольких районов города

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    Зловещий черный дым поднялся над северной частью Петербурга. Об этом «Фонтанке» 21 июля массово сообщают читатели. Некоторые заметили смог даже в центре города.

    Читатель «Фонтанки»/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как выяснилось, горит в Ленобласти, а конкретнее — в Буграх, на стройке нового жилого комплекса.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    В пресс-службе регионального ГУ МЧС журналисту 47news сообщили, что информация о возгорании поступила в районе десяти утра. Судя по многочисленным фото и видео, горят стройматериалы на крыше новостройки. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения: две единицы техники и восемь человек личного состава.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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