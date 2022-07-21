Пылающие Бугры взволновали петербуржцев. Черный дым виден из нескольких районов города

Зловещий черный дым поднялся над северной частью Петербурга. Об этом «Фонтанке» 21 июля массово сообщают читатели. Некоторые заметили смог даже в центре города.
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Как выяснилось, горит в Ленобласти, а конкретнее — в Буграх, на стройке нового жилого комплекса.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС журналисту 47news сообщили, что информация о возгорании поступила в районе десяти утра. Судя по многочисленным фото и видео, горят стройматериалы на крыше новостройки. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения: две единицы техники и восемь человек личного состава.