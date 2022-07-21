В Екатеринбурге блогершу арестовали за тверк на фоне Ельцин Центра

В Екатеринбурге блогершу и преподавательницу тверка Яну Кэт арестовали на трое суток по административной статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ) за танцы в центре города и на фоне Ельцин Центра. Об этом «Фонтанке» 21 июля рассказал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.
«По решению суда ей были назначены трое суток административного ареста. Девушка наказана за мелкое хулиганство. Сейчас ее из здания суда представители МВД доставляют в одну из камер изолятора временного содержания городского УМВД на Фрунзе, 74, где она и проведет ближайшие 72 часа под стражей», — пояснил Горелых.
О самом танце СМИ писали еще 18 июля. Девушку задержали через несколько дней. В своем поступке она раскаялась: «Просто полтора года не выходила в люди, танцевала только в клубах и помещениях. Решила вспомнить молодость и вернуться. Было немного непривычно, но я не получила ни одной плохой реакции, все хлопали и поддерживали» (цитата по E1).