В Екатеринбурге блогершу арестовали за тверк на фоне Ельцин Центра

В Екатеринбурге блогершу и преподавательницу тверка Яну Кэт арестовали на трое суток по административной статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ) за танцы в центре города и на фоне Ельцин Центра. Об этом «Фонтанке» 21 июля рассказал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

«По решению суда ей были назначены трое суток административного ареста. Девушка наказана за мелкое хулиганство. Сейчас ее из здания суда представители МВД доставляют в одну из камер изолятора временного содержания городского УМВД на Фрунзе, 74, где она и проведет ближайшие 72 часа под стражей», — пояснил Горелых.