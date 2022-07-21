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    В правительстве Петербурга перераспределили полномочия и представили нового вице-губернатора

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что назначил Валерия Москаленко вице-губернатором. Одновременно в правительстве — новое перераспределение полномочий.

    Как сообщает пресс-служба Смольного 21 июля, распоряжение вступит в силу с 25 июля.

    Москаленко будет курировать работу комитета по экономической политике и стратегическому планированию (сейчас он его возглавляет), а также управления социального питания.

    Одновременно губернатор сообщил, что с понедельника два комитета на постоянной основе уходят под кураторство «строительного» вице-губернатора Николая Линченко. Это комитет по развитию транспортной инфраструктуры (он уже был временно передан Линченко), а также комитет по инвестициям: на данный момент он входит в зону влияния Кирилла Полякова, который курирует комитет по транспорту и промышленное направление.

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