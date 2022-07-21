Мантуров заявил, что механизм параллельного импорта по группам товаров могут отменить

Запущенный в мае механизм параллельного импорта ряда товаров, который позволяет ввозить их в Россию без согласия правообладателя, может быть отменен в скором времени. Отечественным производителям необходимо к этому готовиться, заявил 21 июля вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Удмуртию.

«Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение», — цитирует вице-премьера «Интерфакс».