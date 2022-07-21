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    Мантуров заявил, что механизм параллельного импорта по группам товаров могут отменить

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    Запущенный в мае механизм параллельного импорта ряда товаров, который позволяет ввозить их в Россию без согласия правообладателя, может быть отменен в скором времени. Отечественным производителям необходимо к этому готовиться, заявил 21 июля вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Удмуртию.

    «Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение», — цитирует вице-премьера «Интерфакс».

    Глава правительства России Михаил Мишустин высказал мнение, что важно собрать данные по текущей доле отечественной продукции и перспективах роста этой доли. «Надо знать долю рынка. Потом можно выстроить стратегию замещения всего параллельного импорта. Это очень важно», — заметил Мишустин, обращаясь к представителю удмуртского ОАО «Концерн «Аксион», которое показывало на выставке в том числе бытовую технику.

    Закон, разрешающий параллельный импорт, Госдума РФ приняла в конце июня. Инициатива, как считают в нижней палате парламента, защитит интересы потребителей и поможет развитию российской экономики в условиях санкций.

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