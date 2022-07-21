Приложение Сбербанка снова работает

Сбербанк восстановил работу своего приложения после утреннего сбоя. Об этом 21 июля заявили в самой компании. «Фонтанка» убедилась, что сервис и правда стал доступен.



«Всё заработало! Пробуйте перезайти», — посоветовали в телеграм-канале банка. Теперь в приложение действительно можно зайти и перевести деньги, убедился корреспондент «Фонтанки».

Сбой у Сбербанка произошел после полудня 21 июля. Пользователи массово жаловались, что не могут зайти в приложение. Вместо привычного интерфейса появлялись сообщения «Сбербанк Онлайн временно недоступен» и «Нет соединения с Интернетом», отображались неверные суммы на счетах. Через несколько минут система частично заработала — не у всех пользователей.