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    Приложение Сбербанка частично заработало после сбоя

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    Пользователи пожаловались на сбой в работе приложения Сбербанка днем 21 июля. После нескольких минут ожидания у некоторых оно всё же заработало, сообщили «Фонтанке» читатели.

    При входе в систему на экране появлялись сообщения «Сбербанк Онлайн временно недоступен» и «Нет соединения с Интернетом», отображались неверные суммы на счетах. Спустя время части клиентов всё же удалось войти в приложение, но не всем.

    «В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе банка.

    Приложение Сбербанка удалено из AppStore и GooglePlay и со временем может потерять актуальность.

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