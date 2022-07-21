Приложение Сбербанка частично заработало после сбоя

Пользователи пожаловались на сбой в работе приложения Сбербанка днем 21 июля. После нескольких минут ожидания у некоторых оно всё же заработало, сообщили «Фонтанке» читатели.



При входе в систему на экране появлялись сообщения «Сбербанк Онлайн временно недоступен» и «Нет соединения с Интернетом», отображались неверные суммы на счетах. Спустя время части клиентов всё же удалось войти в приложение, но не всем.

«В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе банка.