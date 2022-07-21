    Пробки

    3/10

    usd54.85eur55.83
    Ужасы Красного треугольникаПочему 90-е в модеРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Я проиграл». Сокуров опубликовал открытое письмо о градозащитном движении в Петербурге

    1922
    обсудить

    Режиссер Александр Сокуров рассказал о своем «градозащитном поражении». Открытое письмо деятеля культуры опубликовано 21 июля в паблике «Остров Сокурова» в соцсетях.

    «Когда-то, уже много лет назад, вовлеченный в градозащитную среду Петербурга, я мечтал о том, что мы сможем сделать это движение символом большого конституционного ресурса в нашей жизни», — написал режиссер.

    Он подчеркнул, что верил в появление и присоединение «разумных чиновных людей», и архитекторов, и строителей, и сотрудников правоохранительной системы, и судебной системы, и молодых специалистов в разных областях промышленной и социальной среды.

    «Иногда мне казалось, что городская община может быть сильнее, умнее и патриотичнее, чем чиновный люд, лукавство целей и методов которого уж очень хорошо по истории России нам известно. Вот это правда: до бога высоко, до царя далеко. Я ошибся. Я проиграл. Как гражданин России, как житель города сообщаю о своем поражении», — отметил Сокуров.

    В обращении он также рассказал о своей встрече со спикером Заксобрания Петербурга Александром Бельским, которая состоялась 19 июля. Режиссер передал политику копию обращения к губернатору и проинформировал о письме с просьбой о помощи к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, хотя ни на одно из писем ответа он не получил.

    «Мой собеседник согласился, что произошедшее — удар по гражданскому обществу в Петербурге», — рассказал Сокуров. При этом режиссер подчеркнул: ему показалось крайне тревожным «открыто раздраженное отношение» своего собеседника к некоторым наиболее активным и профессиональным градозащитникам.

    Ранее со скандалом сменилось руководство городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, откуда были исключены наиболее известные и активные градозащитники: бывший замглавы ВООПИиК Александр Кононов, экс-член президиума Анна Капитонова, бывший депутат Заксобрания Алексей Ковалев, депутат горпарламента Борис Вишневский.

    Кроме того, из совета по сохранению культурного наследия при губернаторе исключили градозащитников Александра Марголиса, Юлию Минутину, Кононова и Ковалева.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close