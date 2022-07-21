«Я проиграл». Сокуров опубликовал открытое письмо о градозащитном движении в Петербурге

Режиссер Александр Сокуров рассказал о своем «градозащитном поражении». Открытое письмо деятеля культуры опубликовано 21 июля в паблике «Остров Сокурова» в соцсетях. «Когда-то, уже много лет назад, вовлеченный в градозащитную среду Петербурга, я мечтал о том, что мы сможем сделать это движение символом большого конституционного ресурса в нашей жизни», — написал режиссер. Он подчеркнул, что верил в появление и присоединение «разумных чиновных людей», и архитекторов, и строителей, и сотрудников правоохранительной системы, и судебной системы, и молодых специалистов в разных областях промышленной и социальной среды.

«Иногда мне казалось, что городская община может быть сильнее, умнее и патриотичнее, чем чиновный люд, лукавство целей и методов которого уж очень хорошо по истории России нам известно. Вот это правда: до бога высоко, до царя далеко. Я ошибся. Я проиграл. Как гражданин России, как житель города сообщаю о своем поражении», — отметил Сокуров. В обращении он также рассказал о своей встрече со спикером Заксобрания Петербурга Александром Бельским, которая состоялась 19 июля. Режиссер передал политику копию обращения к губернатору и проинформировал о письме с просьбой о помощи к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, хотя ни на одно из писем ответа он не получил.

«Мой собеседник согласился, что произошедшее — удар по гражданскому обществу в Петербурге», — рассказал Сокуров. При этом режиссер подчеркнул: ему показалось крайне тревожным «открыто раздраженное отношение» своего собеседника к некоторым наиболее активным и профессиональным градозащитникам. Ранее со скандалом сменилось руководство городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, откуда были исключены наиболее известные и активные градозащитники: бывший замглавы ВООПИиК Александр Кононов, экс-член президиума Анна Капитонова, бывший депутат Заксобрания Алексей Ковалев, депутат горпарламента Борис Вишневский.